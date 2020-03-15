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نجل حلا شيحة يشعل الـ"إنستجرام" بوصلة رقص

الأحد 15/مارس/2020 - 09:58 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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شاركت الفنانة حلا شيحا، جمهورها بمقطع فيديو جديد لابنها أحمد، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر ابنها خلال مقطع الفيديو يرقص على أنغام أغنية غربية.

وعلقت حلال، على مقطع الفيديو قائلة:"احمد على تك توك".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حلو قوي".

وبالإضافة تواصل شيحا، تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم " دهب عيره"، وتشارك به خلال رمضان 2020، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة يسرا وسلوى عثمان وبيومي فؤاد وجيهان مراد وخالد انور وهنادي مهنى، والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال حلال شيحا، مسلسل "زالزال"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي تشويقي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة هنادي مهنى وماجد المصري ومحمد رمضان ومنى عبد الغني وأحمد صيام، وحقق المسلسل نجاح كبير خلال عرضه على شاشة الفضائيات.

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