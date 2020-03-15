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حماية المستهلك: إطلاق سيارات الضبطية القضائية في 15 محافظة

الأحد 15/مارس/2020 - 09:56 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنهم يطلقون اليوم المرحلة الثانية من سيارات الضبطية القضائية، حيث أنها تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضبط منظومة الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين.

وأشار "عبدالمعطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن سيارات الضبطة القضائية تنتشر في 15 محافظة، وتستهدف السيارات ضبط أي ممارسات سلبية في الأسواق، وإتخاذ إجراءات قانونية حيالها.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية تعتبر منظومة عمل متكاملة تأتي متوااكبة مع استراتيجية الدولة في ضبط الأسواق.

هذا ويطلق جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من منظومة سيارات الضبطية القضائية من أمام مقر الجهاز بالقرية الذكية، وبمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي لتغطية 15 محافظة، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلكين.

وفي سياق أخر بادر اللواء الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك قبل قليل، بالاتصال بأحد المواطنين ويدعى "شريف خيرى"، والذى قام بمساعدة الكثير من الأشخاص أمس بتوصيلهم بسيارته الخاصة أثناء الأمطار، حتى تعرضت سيارته لكسر فى الموتور.

وبعد انتشار قصة "شريف" على صفحات السوشيال مديا، وتعاطف الكثير معه بسبب شهامته فى مساعدة الكثيرين بسيارته الملاكى أثناء السيول والأمطار، قام اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع إحدى شركات السيارات الكبرى، حيث ستتولى صيانه السيارة مجانا فى إطار المسؤلية المجتمعية وكذلك تشجيعا من مؤسسات الدولة لكل من يعمل شء ايجابى تجاه الآخرين مثلما فعل هذا الشباب امس فى مساعدة الكثير وتوصيلهم بدون اى مقابل،واتصل رئيس جهاز حماية المستهلك به وأخباره بان تكلفه صيانه سيارته ستتحملها احدى الشركات موجها الشكر له على ما قام به أمس فى مساعده الكثير ومؤكدا بان اجهزة الدولة تعمل حاليا كفريق جماعى من اجل تخفيف اى اثار سلبية بسبب موجة الطقس السيء التى تتعرض لها البلاد.

كان اللواء راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك قد أكد أن الجهاز يعمل بكامل طاقته يومى الخميس والجمعة من خلال فرق عمل لتلقي كافه شكاوى المواطنين والعمل علي الحل الفورى لها تحت اشراف سيادته المباشر.

يأتى هذا في اطار استراتيجيه الدوله وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشان الاهتمام بمشاكل المواطنين وسرعه التجاوب معها وتاكيدا علي ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومه الذي اعلنه الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذي يستهدف ايجاد اليات غير تقليديه للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافه الاحراءات العاجله التى تسهم فى ضبط الاسواق وتوجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه باتخاذ كافه الإجراءات للتفاعل مع المواطن والحفاظ على حقوقه وضبط الاسواق.
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حماية المستهلك الضبطية القضائية أخبار مصر

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