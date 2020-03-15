Advertisements
ختم النمر 41.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة
الأحد 15/مارس/2020 - 09:38 ص
Advertisements
Advertisements
ينتظر عشاق الدراما المصرية عرض أحداث ختم النمر 41، لمعرفة ملخص الحلقة 41، حيث يعد ختم النمر بطولة أحمد صلاح حسني القائم بدور "عمر النمر"، وهو من إحدى عائلات مدينة أسوان الكبيرة، ويتعرض للعديد من المواقف الرومانسية والاجتماعية خلال أحداث المسلسل.
ويتم بث وإذاعة ختم النمر 41 على شاشة قناة ON E، حيث تعرض حلقات المسلسل من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع في تمام الساعة 7:30 مساءً، وإعادة ختم النمر تكون من الأحد إلى الخميس الساعة 1 صباحًا و 12 ظهرًا.
ومسلسل "خاتم النمر" يناقش قضية مهمة هي تجارة الآثار، إلى جانب قضايا أخرى بما في ذلك فكرة الميراث والجشع في المال ، والقضايا الاجتماعية مثل كبار السن.
ويشارك في بطولة ختم النمر نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم ، بالإضافة إلى أمير صلاح الدين ، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي آل- شامي وفاء سالم وتميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب إخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.
Advertisements