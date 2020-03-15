ختم النمر 41.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الدراما المصرية عرض أحداث ختم النمر 41، لمعرفة ملخص الحلقة 41، حيث يعد ختم النمر بطولة أحمد صلاح حسني القائم بدور "عمر النمر"، وهو من إحدى عائلات مدينة أسوان الكبيرة، ويتعرض للعديد من المواقف الرومانسية والاجتماعية خلال أحداث المسلسل.





ويتم بث وإذاعة ختم النمر 41 على شاشة قناة ON E، حيث تعرض حلقات المسلسل من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع في تمام الساعة 7:30 مساءً، وإعادة ختم النمر تكون من الأحد إلى الخميس الساعة 1 صباحًا و 12 ظهرًا.