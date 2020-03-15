Advertisements
Advertisements
Advertisements

ختم النمر 41.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

الأحد 15/مارس/2020 - 09:38 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
ينتظر عشاق الدراما المصرية عرض أحداث ختم النمر 41، لمعرفة ملخص الحلقة 41، حيث يعد ختم النمر بطولة أحمد صلاح حسني القائم بدور "عمر النمر"، وهو من إحدى عائلات مدينة أسوان الكبيرة، ويتعرض للعديد من المواقف الرومانسية والاجتماعية خلال أحداث المسلسل.

ويتم بث وإذاعة ختم النمر 41 على شاشة قناة ON E، حيث تعرض حلقات المسلسل من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع في تمام الساعة 7:30 مساءً، وإعادة ختم النمر تكون من الأحد إلى الخميس الساعة 1 صباحًا و 12 ظهرًا.

ومسلسل "خاتم النمر" يناقش قضية مهمة هي تجارة الآثار، إلى جانب قضايا أخرى بما في ذلك فكرة الميراث والجشع في المال ، والقضايا الاجتماعية مثل كبار السن.

ويشارك في بطولة ختم النمر نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم ، بالإضافة إلى أمير صلاح الدين ، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي آل- شامي وفاء سالم وتميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب إخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسل ختم النمر 41 مسلس ختم النمر ختم النمر الحلقة 41

أخبار تهمك

قرارات مهمة من الحكومة لمواجهة كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من "التضامن" بشأن تعليق العمل بالحضانات

منذ حوالي 10 ساعة

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

منذ 38 دقيقة

إصابة لاعب أهلي جدة السابق بفيروس كورونا

منذ 42 دقيقة

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ يوم

نظام التوريد عندنا قوي.. عمرو أديب يحذر الشعب من هذا الأمر

منذ أقل من ساعتين

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ يوم

1000 جنيه لكل مواطن .. "الرئيس" يعلن أكبر ميزانية لمواجهة "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة وفاة جيرفينيو بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يغلق أبواب نادي الزمالك أمام الأعضاء لمدة أسبوع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

"من قلب الحدث".. أحمد صلاح حسني من كواليس "ختم النمر" (صوره)

إسلام جمال يعلن عن انضمامه لمسلسل "ختم النمر"

أمير كرارة يُهنئ أحمد صلاح حسني بمسلسله الجديد "ختم النمر"

ميريهان حسين تشوق متابعيها لمسلسلها "ختم النمر".. وتعلن عن موعد عرضه

تعرف على موعد عرض مسلسل "ختم النمر" لـ أحمد صلاح حسني

شاهد.. نسرين طافش تروج لمسلسل "ختم النمر" عبر "إنستجرام"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

سنتخذ المناسب.. تصريحات مهمة للرئاسة بشأن "إجازة الموظفين"

"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

08:12 ص

شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

07:20 ص

رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

07:06 ص

عاجل.. طارق شوقي يزف بشرى سارة عن مواقع التعلم "أونلاين"

03:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status