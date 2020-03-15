بعد غياب عامين عن السينما.. هاني رمزي يعود بـ"الباب يفوت جمل" (تفاصيل)

يستعد الفنان هاني رمزي لتصوير فيلمه الجديد "الباب يفوت جمل"، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة،وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الكوميدية كعادته، وهو من تأليف سامح سر الختم، إخراج احمد البدرى، ومن المرتقب الكشف عن باقى الأبطال قريبًا.



يشهد فيلم"الباب يفوت جمل" عودة الفنان هاني رمزي للسينما بعد غياب عامين منذ تقديمه آخر أعماله فيلم "قسطي بيوجعني"، والفيلم شارك في بطولته مايا نصري،حسن حسني، مصطفى أبو سريع، وهو من تأليف فادى أبو السعود،و إخراج إيهاب لمعي.



وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يعانيه من مشاكل مع جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها وتدور بينهما قصة حب.



وفي سياق آخر، كرم هاني رمزي مؤخرًا داخل الأكاديمية البحرية بالدقى، عن مشواره الفني والنجاحات التي حققها، واستقبله عدد من قيادات الأكاديمية والطلاب بحفاوة وترحيب شديد، وتحدث هاني رمزي خلال الندوة عن بداية نجاحه والمحطات الفنية المهمة فى مشواره،ووعد عدد من الطلاب بالاستعانة بهم فى أعماله المقبلة.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال السيناريست سامح سر الختم فيلم "أهل الكهف"، والفيلم بطولة محمود عبد المغني، إبراهيم نصر،ماجد المصري،إيهاب فهمي، روجينا، مي سليم،عايدة رياض،محمد عادل، إخراج أمير شوقى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي يرصد مفهوم الصداقة الحقيقية ولماذا أصبحت الصداقة عملة نادرة، من خلال مزيج من القصص الإنسانية والرومانسية.