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تعرف على خطة جامعة المنصورة البديلة لتوقف الدراسة
الأحد 15/مارس/2020 - 09:42 ص
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قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن كليات الجامعة استعدت لتوقف الدراسة، من خلال مناقشة مجلس العمداء الأخير لاحتمالية تأجيل الدراسة، وذلك بالاتفاق على وضع خطة بدائل للمحاضرات تم العمل عليها منذ أسبوع أن تبث المحاضرات "أون لاين".
وأضاف، أن أمامنا الكثير من البدائل لبث المحاضرات إلكترونيا وبما يترأى لعضو هيئة التدريس استخدام الوسيلة المناسبة له لتواصله مع طلابه وبث المحاضرات.
وأكد أن تكون متاحة لأكبر عدد من الطلاب، وفي أي وقت فيمكن لعضو هيئة التدريس تقديم المحاضرات من داخل الجامعة عن طريق مركز التعليم الإلكتروني، أو القاعات الدراسية أو المعامل أو من خارج الجامعة عن طريق استخدام موديل إلكتروني تم ربطه على نظام ابن الهيثم، وبيانات الطلاب يتم من خلاله بث المحاضرات أون لاين وتخزينها باستخدام عدد من السيرفرات تمكن أكثر من ١٠ ألاف طالب من الدخول على المحاضرات في نفس الوقت بما يوازي ١٠٠ ألف طالب مسجلين على النظام.
كما يتميز النظام بامكانية التواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس والتفاعل فى الاتجاهين، كما يتيح الموديل الحصول على التقارير المجمعة عن متابعة الطلاب للمحاضرات على مستوى الجامعة بسهولة.
ويمكن للطالب الدخول على النظام من خلال إنشاء حساب خاص به عن طريق بيانات الكارنيه وتاريخ الميلاد، وسيتم إعلان جداول المحاضرات أون لاين من خلال موقع الإلكترونى لكل كلية.
وقال: لدينا مراكز التحول الرقمي في الجامعة ستساعد في عملية تحويل المقررات إلى مقررات إلكترونية، وهي" مركز التعليم الإلكتروني، ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات" التي تساعد على توفير المواد الشارحة للمحاضرات والدعم الفني نظرا لتوافر البنية الأساسية الإلكترونية للجامعة.
وأكد أنه ستجرى عملية تكثيف للمحاضرات من خلال شرح أكبر كم بحيث يتم شرح المنهج كامل للطلاب، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الخطة هو استكمال لخطة الجامعة للتحول الرقمي نظرا للاعتماد بشكل كامل على البنية التحتية للجامعة التي تعكس تميزها في مجال التحول الرقمي.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والاعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.
وأشار أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وأثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.
وقال رئيس الوزراء: كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء، منوها أنهم يتابعون الموقف وعدد الإصابات محدودة بالمقارنة بما هو قائم على المستوى العالمي.
وأوضح: نواجه الموضوع بمنتهى الوضوح والحسم في وقت مبكر، لأننا نتحدث عن عدد الطلاب في المدارس يبلغ نحو 22 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي و3 ملايين طالب في الجامعات وهو ما تمثل نسبته 25% من إجمالي عدد أفراد الشعب المصري، ما استدعى اتخاذ قرار بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس؛ حفاظا على أرواح وصحة أولادنا، ولمنع عملية الاختلاط.
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