تعرف على خطة جامعة المنصورة البديلة لتوقف الدراسة

قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن كليات الجامعة استعدت لتوقف الدراسة، من خلال مناقشة مجلس العمداء الأخير لاحتمالية تأجيل الدراسة، وذلك بالاتفاق على وضع خطة بدائل للمحاضرات تم العمل عليها منذ أسبوع أن تبث المحاضرات "أون لاين".





وأضاف، أن أمامنا الكثير من البدائل لبث المحاضرات إلكترونيا وبما يترأى لعضو هيئة التدريس استخدام الوسيلة المناسبة له لتواصله مع طلابه وبث المحاضرات.





وأكد أن تكون متاحة لأكبر عدد من الطلاب، وفي أي وقت فيمكن لعضو هيئة التدريس تقديم المحاضرات من داخل الجامعة عن طريق مركز التعليم الإلكتروني، أو القاعات الدراسية أو المعامل أو من خارج الجامعة عن طريق استخدام موديل إلكتروني تم ربطه على نظام ابن الهيثم، وبيانات الطلاب يتم من خلاله بث المحاضرات أون لاين وتخزينها باستخدام عدد من السيرفرات تمكن أكثر من ١٠ ألاف طالب من الدخول على المحاضرات في نفس الوقت بما يوازي ١٠٠ ألف طالب مسجلين على النظام.





كما يتميز النظام بامكانية التواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس والتفاعل فى الاتجاهين، كما يتيح الموديل الحصول على التقارير المجمعة عن متابعة الطلاب للمحاضرات على مستوى الجامعة بسهولة.

ويمكن للطالب الدخول على النظام من خلال إنشاء حساب خاص به عن طريق بيانات الكارنيه وتاريخ الميلاد، وسيتم إعلان جداول المحاضرات أون لاين من خلال موقع الإلكترونى لكل كلية.



وقال: لدينا مراكز التحول الرقمي في الجامعة ستساعد في عملية تحويل المقررات إلى مقررات إلكترونية، وهي" مركز التعليم الإلكتروني، ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات" التي تساعد على توفير المواد الشارحة للمحاضرات والدعم الفني نظرا لتوافر البنية الأساسية الإلكترونية للجامعة.



وأكد أنه ستجرى عملية تكثيف للمحاضرات من خلال شرح أكبر كم بحيث يتم شرح المنهج كامل للطلاب، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الخطة هو استكمال لخطة الجامعة للتحول الرقمي نظرا للاعتماد بشكل كامل على البنية التحتية للجامعة التي تعكس تميزها في مجال التحول الرقمي.