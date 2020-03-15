"القومي للبحوث" يعلن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا قريبا

قال الدكتور محمد أحمد، أستاذ الفيروسات ومسئول الإعلام بالمركز القومي للبحوث، إن المركز منوط برصد الفيروسات والوصول إلى لقاحات له، موضحا أنهم استطاعوا تقديم مواد تشخيصية له، فضلا عل أنهم جاهزين لاستقبال أي عينات خاصة بالفيروس وتشخيصها.





وأشار "محمد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى نهم يسيرون في خطوات تقديم لقاح لفيروس كورونا، معقبا: "فكرنا نعمل لقاح للفيروس، وإن شاء قريب نقدر نوصل لحاجة تدخل اختبارات طبية".





وأضاف مسئول الأعلام بالمركز القومي للبحوث، أن هناك مجموعة من الباحثين بمعمل المركز مهتمة بفيروسات الأنفلونزا البشرية، ومجموعة أخرى مهتمة بأنفلونزا الطيور، ومجموعة ثالثة مهتمة بالفيروسات مستجدة، منوها بأنه حدث اجتماع بين المجموعات للوصول إلى تصور للوصول للقاح للفيروس، معقبا: "الناس شغالة بجدية شديدة، كل مشكلة الوصول للقاح هى فترة الاختبارات الطبية".





ووجه الرئيس السيسي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لكورونا.





في حين كشف مدير منظمة الصحة العالمية، عن مستجدات فيروس كورونا، قائلًا إن أن منظمة الصحة العالمية لديها إرشادات يمكن لكافة الدول أن تستخدمها لمواجهة فيروس كورونا.





وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، على أنه لا بد على كل شخص أن يدرك أعراض الفيروس وكيفية الحماية منه، مشيرًا إلى أن إلغاء الأنشطة الرياضية قد يقلل من حجم انتشار فيروس كورونا.





ونوه مدير منظمة الصحة العالمية، بأن أوروبا أصبحت هي المركز الرئيسي لوباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم الإبلاغ عن حالات في أوروبا أكثر من ما يتم الإبلاغ عنه في الصين.





وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا فيروس جديد وحالة جديدة، وكل ما نسعى إليه هو وقف انتشار الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين.





وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه يجب تغطية الأنف والفم عند العطس والكحة، والبقاء في المنزل عن الإصابة بالسعال، وإبلاغ سلطات البلاد عن أي حالة مشبوهة، لافتًا إلى أن تجربة الصين وبعض الدول تظهر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد في احتواء فيروس كورونا.





وفي سياق آخر، ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وذلك على الرغم من حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية الفادحة التي سببها.





وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.



