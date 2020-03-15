ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت من كورونا إلى 9

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم الأحد، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا.

وأشارت الصحة الكويتية، إلى ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد من فيروس كورونا إلى 9، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.



