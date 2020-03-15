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ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت من كورونا إلى 9
الأحد 15/مارس/2020 - 09:34 ص
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وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح اليوم الأحد، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا.
وأشارت الصحة
الكويتية، إلى ارتفاع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد من فيروس كورونا إلى
9، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
وسجلت وزارة الصحة
الكويتية، في وقت سابق، 69 حالة إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحالات تتلقى الرعاية
الصحية في المستشفيات. وفي مؤتمر صحفي،
قال ممثل عن وزارة الصحة الكويتية، إن فريق منظمة الصحة العالمية لا يزال يجري اجتماعاته
مع الجهات المختصة.
وسجلت وزارة الصحة
الكويتية، في وقت سابق، 69 حالة إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحالات تتلقى الرعاية
الصحية في المستشفيات.
وفي مؤتمر صحفي،
قال ممثل عن وزارة الصحة الكويتية، إن فريق منظمة الصحة العالمية لا يزال يجري اجتماعاته
مع الجهات المختصة.
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