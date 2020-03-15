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خطيبة جوني ديب السابقة: "محب للغاية"
الأحد 15/مارس/2020 - 09:26 ص
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الفجر الفنى
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أعربت وينونا رايدر خطيبة النجم العالمي جوني ديب السابقة، عن دعمها الكامل له ضد زوجته السابقة النجمة آمبر هيرد، وذلك بعد ادعاءات الأخيرة بأنه كان يسيء معاملتها ويعنفها، قائلة: "هددني بحرقي وقتلي ومضاجعة جثتي المحروقة".
وقالت رايدر مدافعة عن ديب: "لم يكن أبدًا عنيفًا تجاهي، لم يكن أبدًا مسيئًا لي، لم يكن عنيفًا أو مسيئًا تجاه أي شخص رأيته، اقولها بصدق".
وتابعت: "جوني رجل محب للغاية، و حنون للغاية، كان يحميني أنا وكل الناس الذين يحبهم، وكنت اشعر بأمان شديد جدًا معه".
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