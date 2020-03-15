خطيبة جوني ديب السابقة: "محب للغاية"

أعربت ​وينونا رايدر​ خطيبة النجم العالمي ​جوني ديب​ السابقة، عن دعمها الكامل له ضد زوجته السابقة النجمة ​آمبر هيرد​، وذلك بعد ادعاءات الأخيرة بأنه كان يسيء معاملتها ويعنفها، قائلة: "هددني بحرقي وقتلي ومضاجعة جثتي المحروقة".

وقالت رايدر مدافعة عن ديب: "لم يكن أبدًا عنيفًا تجاهي، لم يكن أبدًا مسيئًا لي، لم يكن عنيفًا أو مسيئًا تجاه أي شخص رأيته، اقولها بصدق".

وتابعت: "جوني رجل محب للغاية، و حنون للغاية، كان يحميني أنا وكل الناس الذين يحبهم، وكنت اشعر بأمان شديد جدًا معه".



