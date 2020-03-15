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أسعار الخضراوات اليوم الأحد 15-3-2020.. الطماطم تبدأ من جنيهان

الأحد 15/مارس/2020 - 09:35 ص
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بوابة الفجر
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أسعار الخضراوات اليوم 

بدأت أسعار الخضروات تعود لطبيعتها خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 15-3-2020 ، وذلك بعدما ارتفعت خلال تعاملات اليومين الماضيين نتيحة لقة المعروض بسبب سوء الاحوال الجوية، وننشر فيما يلي أسعار الأصناف المختلفة من الخضراوات والفاكهة وجاءت على النحو التالي:

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد  
 
 أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5 جنيها.
أسعار البطاطس تتراوح 2-2.8جنيها
 أسعار الفاصوليا تتراوح بين 7 -11جنيها
 تراوح سعر كيلو البصل 3 - 6جنيهات
 سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات
 سجل الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات.
 سجل سعر الكوسة 5-7 جنيهات.
  سجل سعر الخيار ما بين 4–5 جنيهات للكيلو.ز
 سجل سعر القلقاس 4-7 جنيهات.
  سجل سعر الثوم بين 7-11 جنيها.
  سجل سعر الملوخية بين 4-6 جنيهات.
 سجل سعر البسلة من 8-10 جنيها.
 تراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها
 تراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.
 استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.
 تراوح البنجر سعره بين 2- 4 جنيها.
  تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات.
 تراوحت أسعار الكرنب 2 – 5 جنيهات.



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