Advertisements
أسعار الخضراوات اليوم الأحد 15-3-2020.. الطماطم تبدأ من جنيهان
الأحد 15/مارس/2020 - 09:35 ص
Advertisements
Advertisements
أسعار الخضراوات اليوم
بدأت أسعار الخضروات تعود لطبيعتها خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 15-3-2020 ، وذلك بعدما ارتفعت خلال تعاملات اليومين الماضيين نتيحة لقة المعروض بسبب سوء الاحوال الجوية، وننشر فيما يلي أسعار الأصناف المختلفة من الخضراوات والفاكهة وجاءت على النحو التالي:
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد
أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5 جنيها.
أسعار البطاطس تتراوح 2-2.8جنيها
أسعار الفاصوليا تتراوح بين 7 -11جنيها
تراوح سعر كيلو البصل 3 - 6جنيهات
سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات
سجل الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات.
سجل سعر الكوسة 5-7 جنيهات.
سجل سعر الخيار ما بين 4–5 جنيهات للكيلو.ز
سجل سعر القلقاس 4-7 جنيهات.
سجل سعر الثوم بين 7-11 جنيها.
سجل سعر الملوخية بين 4-6 جنيهات.
سجل سعر البسلة من 8-10 جنيها.
تراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها
تراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.
استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.
تراوح البنجر سعره بين 2- 4 جنيها.
تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات.
تراوحت أسعار الكرنب 2 – 5 جنيهات.
Advertisements