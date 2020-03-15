إندونيسيا تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 117، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.





وكانت السلطات الصحية الإندونيسية، قد سجلت يوم الأربعاء الماضي، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الحالة لمرأة أجنبية تبلغ من العمر 53 عاما، ونقلت إلى المستشفى وهي في وضع حرج ، لتسجل أول حالة وفاة في البلاد.

ولم يوضح المسؤولون في إندونيسيا، جنسية المرأة ولا اسم المستشفى أو المدينة التي كانت فيها، لكنهم أشاروا إلى أن سفارة بلدها قد تم إخبارها وسترتب لإعادة جثمانها.