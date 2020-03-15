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الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين.. وتعلن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأحد 15/مارس/2020 - 09:14 ص
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بوابة الفجر
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كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية ويسود طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا، محذرة من كثافة الشبورة في الصباح الباكر حيث تصل لحد الضباب وتعيق رؤية السائقين أثناء القيادة على الطرق السريعة، وأن المنخفض الجوي الذي تعرضت له البلاد خلال اليومين الماضيين لن يتكرر الأيام المقبلة.

وقالت الأرصاد الجوية إن حالة الطقس الأحد تكون مستقرة، مع تواجد شبورة كثيفة على بعض المناطق، منها السواحل السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتصل الشبورة حد الضباب على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «14– 23»، الإسكندرية «14– 22»، قنا «14- 25»، الأقصر «15- 27»، أسوان «17– 28».

أما طقس غد الاثنين، فتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وتتراوح الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبري 23 – 14، والوجه البحري 22 – 13 ، والسواحل الشمالية الغربية 21 – 13، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 21 – 13 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 – 16 ، شمال الصعيد 25 – 12 ، جنوب الصعيد 31 – 15.

وعن طقس الثلاثاء، أعلنت الأرصاد الجوية أنه يكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على القاهرة الكبرى، دافيء على شمال الصعيد، معتدل على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على جنوب الصعيد، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشبورة صباحاً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

والرياح تكون من خفيفة إلى معتدلة على شمال وجنوب الصعيد، معتدلة إلى نشطة على القاهرة الكبرى، نشطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة، العظمى والصغرى على القاهرة الكبري «21 – 13»، والوجه البحري «20 – 12»، والسواحل الشمالية الغربية «18 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «19 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27 – 16»، شمال الصعيد «24 – 12»، جنوب الصعيد «30 – 15».
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