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سعر الذهب يتراجع لليوم الرابع على التوالي.. وعيار 21 يسجل سعرا جديدا

الأحد 15/مارس/2020 - 09:23 ص
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بوابة الفجر
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واصل سعر الذهب هبوطه في مصر لليوم الرابع على التوالى، وبلغت قيمة التراجع في سعر الذهب اليوم 3 جنيهات للجرام، بعد تراجعه أمس بقيمة 10 جنيهات حيث سجل الذهب عيار 21 ونحو 682 جنيها للجرام، جاء عقب تراجع حاد في سعر الذهب عالميا بنسبة اقتربت من 4 % حيث هبط الذهب من 1660 دولارا للأوقية الأسبوع الماضى إلى 1529 دولارا اليوم السبت، الأمر الذى انعكس على الأسعار في مصر.


أسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 18 سجل 584 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 682 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 779 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5480 جنيها

أوقية الذهب 1529 دولارا.








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