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شريف سلامة شقيق هيفاء وهبي في "أسود فاتح"

الأحد 15/مارس/2020 - 09:23 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يقوم الفنان شريف سلامة حاليًا بتصوير مشاهده فى مسلسل "أسود فاتح"، وذلك بإحدى الفيلات في لبنان مع أبطال العمل،ويجسد شخصية "سيف"،شقيق الفنانة هيفاء وهبي،و تدور الأحداث في إطار درامي تشويقي.


يُشار أن مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي،أحمد فهمي،روجينا، فراس سعيد،معتصم النهار،عمر السعيد،صبري فواز،حسام الجندي ، رانيا منصور،نانسي صلاح،حنان سليمان،نبيل نور الدين،ناصر سيف ، تأليف أمين جمال،إخراج كريم العدل، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق .

ومن ناحية أخرى، يشارك شريف سلامة حاليًا فى فيلم "الصندوق الأسود"، وهو بطولة منى زكي، مصطفى خاطر،محمد فراج، وهو سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان، إخراج محمود كامل .


وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي الدرامية مشاركتها في مسلسل "لعنة كارما"، وهو من إخراج خيري بشارة،بطولة فارس رحومة،ذكى فطين عبد الوهاب،شيرين، محمد سليمان.

والجدير بالذكر أن هيفاء وهبي تنتظر حاليًا طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"،والفيلم بطولة أحمد الفيشاوي،عباس أبو الحسن،مصطفى خاطر،باسم سمرة،أروى جودة،إخراج محمد حماقي،قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال،محمد أبو السعد، شريف يسري.
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