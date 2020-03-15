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كليب شاكيرا "Me Gusta" يحقق أرقاما قياسية عبر اليوتيوب

الأحد 15/مارس/2020 - 09:16 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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حقق كليب "Me Gusta" للنجمة العالمية شاكيرا رقماً قياسياً بعد أسبوع على طرحه عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب".

ويتصدر الكليب منذ إصداره المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً عبر "يوتيوب" في مختلف بلدان العالم، محققاً أكثر من 20 مليون مشاهدة.

وكانت شاكيرا قد ظهرت في الأيام الماضية بفيديو ترقص فيه مع ولديها ميلان وساشا على إيقاع موسيقى أغنيتها "Me Gusta"، وحقق الفيديو رواجاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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