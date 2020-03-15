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تحويل فنادق كريستيانو رونالدو إلى مستشفيات لعلاج كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 09:02 ص
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رونالدو
رونالدو
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قرر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي تحويل سلسلة الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات، للمساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

قرر رونالدو تحويل الفنادق التي تحمل علامته التجارية "سي آر 7" إلى مستشفيات لعلاج المرضى المصابين بهذا الفيروس مجاناً.

كما قرر رونالدو أن يدفع رواتب الأطباء والعاملين بهذه المستشفيات من ماله الخاص.

وكان رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي بعث برسالة إلى جميع المصابين بعدوى كورونا ، مطالباً إياهم بضرورة الانتباه والالتزام بالتعليمات الصحية للخروج من هذه الأزمة التي يواجهها العالم.

كما أعلن رونالدو دعمه للأطقم الطبية المحترفة التي تعكف على مكافحة الفيروس، وتضحي بأرواحها من أجل خدمة المرضى.

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