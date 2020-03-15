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اكتشفها إلياس مؤدب.. معلومات لا تعرفها عن الطفلة المعجزة فيروز

الأحد 15/مارس/2020 - 08:44 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة فيروز التي اشتهرت بالطفلة المعجزة، تألقت مع أنور وجدي، بمجموعة من الأفلام، قدمت من خلالها مواهبها الاستعراضية والغنائية والتمثيلية، واحتفاءا بهذه الذكرى نبرز اهم المعلومات عنها.


ولدت فيروز، في القاهرة عام 1943 لأصول أرمينية، واسمها الحقيقي بيروز آرتين، وهي شقيقة الفنانة نيللي.


لم يكن دخول عالم الفن يخطر ببالها، ولكن خفة ظلها في الطفولة لفتت نظر الفنان السوري إلياس مؤدب، عندما كان يزرو أسرتها فوجدها تقوم ببعض الحركات الاستعراضية، فقرر ترشيحها لعدد من المنتجن للتعاقد معها


أول من اختار فيروز، لتمثل معه هو الفنان أنور وجدي، وأول أعمالهما كان فيلم "ياسمين" واستطاعت فيروز، من خلاله لفت الأنظار لها.


قدمت فيروز، مع أنور وجدي، مجموعة من الأفلام منها دهب، فيروز هانم، الحرمان.


في سن الثامنة عشر عادت فيروز للسينما ولكن لم يتقبلها الجمهور وهي ممثلة شابة فتوقفت عن التمثيل.


بلغت مسيرة فيروز السينمائية نحو عشر سنوات قدمت من خلالها 10 أفلام.


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