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سعر الدولار اليوم الأحد 15-3-2020.. العملة الأمريكية تستقر

الأحد 15/مارس/2020 - 08:07 ص
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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استقر سعر الدولار اليوم الأحد 15-3- 2020، وذلك بعد تباين سعره بين عدد من البنوك، وسجل متوسط سعر عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية وجاءتالاسعار على النحو التالي:
 
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

 
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