سعر الدولار اليوم الأحد 15-3-2020.. العملة الأمريكية تستقر

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 15-3- 2020، وذلك بعد تباين سعره بين عدد من البنوك، وسجل متوسط سعر عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية وجاءتالاسعار على النحو التالي:

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع، و سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.









وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.



