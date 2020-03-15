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تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الأحد 15/مارس/2020 - 08:28 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، 20 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

                                

وكشفت اللجنة الوطنية للصحة، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن وصل إلى 80844 شخصا.

 

وكانت السلطات الصحية الصينية، قد سجلت عشر حالات وفاة أمس السبت ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كورونا في الصين إلى 3199 شخصا حتى الآن.

 

وبحسب مصادر إعلامية، تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

 

وكثفت العديد من الدول، مع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

 

 وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصين ارتفاع عدد الاصبابات

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