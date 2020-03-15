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نقابة المهن التمثيلية تطالب باتخاذ الإجراءات الوقائية خلال تصوير المسلسلات

الأحد 15/مارس/2020 - 08:25 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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اتخذت الحكومة حزمة من القرارات من أجل مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، كان أبرزها تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية لأسبوعين كاملين.

ما دفع نقابة المهن التمثيلية إلى إصدار بيان لمخاطبة منتجي الأعمال الدرامية التي يجري تصويرها من أجل العرض في الفترة المقبلة، وخاصة شهر رمضان المقبل.

حيث أكدت النقابة أنه من منطلق قرارات مجلس الوزراء لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تهيب النقابة بمنتجي الدراما القيام بعدة إجراءات.

 تأجيل المشاهد الخاصة بالمجاميع الكبيرة قدر المستطاع لحين صدور إشعار رسمي بعبور مرحلة الخطر، وكذلك عدم السفر لمواقع التصوير البعيدة بأعداد كبيرة تلافيا لانتشار العدوى على نطاق واسع.

كما طالبتهم بالالتزام بكافة الإجراءات الطبية الوقائية الصادرة من وزارة الصحة للأفراد مثل تعقيم الأيدي بالمطهرات الكحولية، وكذلك تعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.

وتأتي مطالبات نقابة الممثلين للمنتجين في توقيت تسابق فيه الأعمال الدرامية الزمن، من أجل الانتهاء من تصوير المسلسلات كي تلحق بالعرض في شهر رمضان المقبل.


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