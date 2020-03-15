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نجم أرسنال يعلق على انتشار فيروس كورونا
الأحد 15/مارس/2020 - 08:18 ص
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أحمد عصام
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حرص اللاعب الألماني جوردان موستافي لاعب فريق أرسنال الإنجليزي على التعليق عن انتشار فيروس كورونا بشكل واسع وكبير خلال الأيام الماضية.
وكتب موستافي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "الامر اكبر من كرة القدم لذلك علينا ان نقوم بكل ما بوسعنا لإيقاف الفايروس".
وأضاف : "ارجوكم استمعوا لتوجيهات المسؤولين وتفادوا كل ما سيضركم وسيضر عائلتكم واحبائكم".
وكان ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال قد تعرض للإصابة بهذا الفيروس خلال الفترة الأخيرة، وأعلن النادي اللندني عن عزل المدرب الإسباني في الحجر الصحي.
وكتب موستافي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "الامر اكبر من كرة القدم لذلك علينا ان نقوم بكل ما بوسعنا لإيقاف الفايروس".
وأضاف : "ارجوكم استمعوا لتوجيهات المسؤولين وتفادوا كل ما سيضركم وسيضر عائلتكم واحبائكم".
وكان ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال قد تعرض للإصابة بهذا الفيروس خلال الفترة الأخيرة، وأعلن النادي اللندني عن عزل المدرب الإسباني في الحجر الصحي.
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