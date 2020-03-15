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رادار أرسنال يلتقط مهام وولفرهامبتون

الأحد 15/مارس/2020 - 07:58 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يواصل نادي أرسنال الإنجليزي مساعيه، من أجل تدعيم فريقه خلال الموسم المقبل، وذلك بالدخول في مفاوضات مع عدة لاعبين، إستعداداً لضمهم في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن آخر المنضمين لدائرة إهتمامات أرسنال، هو المهاجم البرتغالي دييجو جوتا، نجم هجوم فريق وولفرهامبتون واندررز.


وأثار جوتا إعجاب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، بعد آدائه الطيب رفقة الولفز هذا الموسم، وتشكيله ثنائية نارية مع زميله المكسيكي راؤول خيمينيز.




كما يجيد جوتا اللعب في عدة مراكز، منها المهاجم الصريح، والجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب والجناح المتأخر.


يذكر أن صاحب الـ23 عاماً بدأ مسيرته مع نادي جندومار في البرتغال، وإنتقل منه نحو فريق باكوش فيريرا.



والتقطته بعد ذلك أعين فريق أتليتيكو مدريد الإسباني، قبل أن يذهب في إعارة لفريق بورتو البرتغالي.


وعاد اللاعب مجدداً للروخي بلانكوس، والذي أعاره مجدداً لولفرهامبتون، قبل أن يقوم النادي الإنجليزي بشرائه نهائياً في عام 2018.



وخاض جوتا 120 مباراة مع فريق وولفرهامبتون خلال مسيرته، سجل خلالها 43 هدفاً في كل البطولات
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