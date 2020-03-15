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كورونا يداهم برشلونة وريال مدريد واشتباه إصابة مسئولين

الأحد 15/مارس/2020 - 07:52 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلامينجو البرازيلي أعلن عن إصابة ماوريسيو دي ماتوس نائب رئيس النادي بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد خضوعه لاختبارات الكشف عن الفيروس.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن دي ماتوس أمضى أول أسبوعين من شهر مارس في إسبانيا واجتمع مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وحضر مباراة كلاسيكو الأرض.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي ماتيوس اجتمع بعدة أشخاص من ريال مدريد وبرشلونة مثل إريك أبيدال السكرتير الفني في برشلونة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن كلًا من ريال مدريد وبرشلونة أعلنا تعليق النشاط الرياضي والاكتفاء بتدريب اللاعبين في منازلهم خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت تقارير صحفية عالمية مؤخرًا أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.

وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول المغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن أهم الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.

وأكدت التقارير الصحفية أنه في أمريكا الجنوبية مازالت بطولات كرة القدم مستمرة في البرازيل والأرجنتين وبلدان أخرى ونفس الأمر بالنسبة إلى المكسيك.

ونوهت التقارير الصحفية أنه مازالت كرة القدم مستمرة في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والسودان والإمارات وقطر وعُمان والبحرين وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في معظم الدول الأفريقية.
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