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نيمار بحصل على الضوء الأخضر للرحيل

الأحد 15/مارس/2020 - 07:49 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن موافقة نادي باريس سان جيرمان على رحيل نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وذكرت شبكة " ESPN" الأمريكية أن نادي باريس سان جيرمان يُرحب برحيل نيمار عن صفوف الفريق الصيف المقبل.


وأشارت الشبكة الأمريكية أن النادي الباريسي اشترط الحصول على 150 مليون يورو للموافقة على رحيل "نيمار" عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي والعودة لناديه السابق برشلونة.


ولم يدخل نادي برشلونة في مفاوضات جديدة مع باريس سان جيرمان للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.


وكان النادي الكتالوني دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي لضم البرازيلي نيمار لكن محاولاته باءت بالفشل، بعدما تمسك النادي الباريسي باستمرار اللاعب.


الجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا انتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017 في صفقة قياسية كلفت خزينة النادي الباريسي 222 مليون يورو.
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