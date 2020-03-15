بعد تأجيلها بسبب كورونا.. رابطة الليجا توضح كيفية اختيار بطل الدوري







أوضحت تقرير صحفية إسبانية، اليوم السبت، خطة رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، حول استكمال البطولة في الموسم الجاري.





وأشارت صحيفة "سبورت"، إلى أن رابطة الليجا تدرس كل السيناريوهات لبطولة الدوري في الموسم الحالي، لكن الأولوية تظل تحديد البطل والمتأهلين للبطولات الأوروبية والهابطين من خلال خوض كافة الجولات.





وذكرت أن، رابطة الليجا لا تميل لتحديد البطل هذا الموسم بقرار إداري مثل اعتماد الترتيب الحالي للجدول.





وأكدت الصحيفة، على أن خطة الليجا ينقصها تأجيل البطولات القارية مثل بطولتي "اليورو، وكوبا أمريكا"، لكي يتم تنظيم مباريات الدوري الإسباني خلال الفترة من 15 مايو إلى 30 يونيو المقبلين، لكن في حالة عدم وجود فترة كافية لخوض كل المباريات، فقد يتم تحديد البطل والمتأهلين للبطولات الأوروبية والهابطين من خلال مباريات فاصلة.