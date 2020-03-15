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مفاجأة.. اقتراح جديد قد يعيد منافسات دوري أبطال أوروبا من جديد

الأحد 15/مارس/2020 - 07:36 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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أوضحت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، عن وجود اقتراح جديد قد يعيد الحياة لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.


وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن هناك اقتراحًا جديدًا باستكمال دوري أبطال أوروبا، عن طريق لعب ربع ونصف النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد.


وأكدت الصحيفة، على أن الأمر سيتم دراسته خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء المقبل، لوضع بعض التعديلات على البطولة القارية.


وأشارت الصحيفة إلى، أن زيادة التأييد داخل اليويفا بأن إقامة الأدوار المقبلة من مباراة واحدة، هو الحل الواقعي الوحيد لاستكمال دوري الأبطال.


وجدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد قرر أمس الجمعة، تأجيل جميع مبارياته خلال الأسبوع المقبل، في مسابقات دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا للشباب، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.
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