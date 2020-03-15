كيف سيتم حسم الدوريين الإسباني والإنجليزي في حالة الإلغاء بسبب كورونا ؟

أصبح انتشار فيروس كورونا العالمي تهديدا يدق ناقوس الخطر على لعبة كرة القدم في العالم حيث تأجلت معظم الدوريات الكبرى في العالم وعلى رأسها الدوريين الإنجليزي والإسباني بسبب تفشي الو باء القاتل.







تأجيل الدوري الإنجليزي بسبب كورونا



وكانت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، قد أعلنت تأجيل كافة منافسات بطولة البيرميرليج إلى مطلع أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وإصابة العديد من لاعبي المسابقة المحلية بالوباء وعلى رأسهم أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي.





تأجيل الدوري الإسباني "الليجا"



وعلى الجانب الآخر أخد الاتحاد الاسباني لكرة القدم نفس القرار بناء على توصية الاتحاد الدولي لكرة القدم بتأجيل كافة منافسات الليجا الإسبانية لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا وحرصا على سلامة الاعبين وجماهير المسابقة المحلية.





بطل الدوري الانجليزي في حالة إلغاء المسابقة بسبب كورونا



تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أحد أكبر الدوريات في العالم، دفع العديد من المتابعين للتساؤل حول ماهية بطل النسخة الحالية من بطولة البيرميرليج وهوا الأمر الذي أشارت إليه صحيفة تليجراف الإنجليزية.



وذكرت صحيفة تيليجراف الإنجليزية أن هناك عدة احتمالات فيما يتعلق بمستقبل استمرار مسابقة البيرميرليج حيث أوضحت أن أحد المقترحات التي سيتم طرحها على الطاولة هي إعطاء اللقب لفريق ليفربول و تأهيل فريقي ليدز وويست بروميتش من الدرجة الاولى الإنجليزية إلى مسابقة العام الجديد من الدوري الإنجليزي ورفع عدد الفرق إلى 22 فريقاً.





وتابعت الصحفية الإنجليزية بشأن الفرق المتأهلة للمسابقات الأوروبية أن من الوارد أن تحافظ الفرق الإنجليزية التي شاركت في النسخة الحالية من دوري الأبطال على أماكنها في الموسم القادم، مع إجراء منافسة بين الأندية الأخرى مثل ليستر سيتي ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون للحصول على مقعد إضافي في البطولة الأوروبية، بشرط الرجوع إلى الاتحاد الأوربي لكرة القدم لمعرفة رأيه في هذه القرارات المحتملة.





بطل الدوري الاسباني في حالة إلغاء الليجا بسبب كورونا



وعلى الجانب الآخر يواجه الدوري الاسباني نفس مصير التساؤلات في حالة قرار إلغاء منافسات الموسم الحالي من الليجا الإسبانية وهوية بطل المسابقة، حيث أجابت Sport الإسبانية عن مستقبل اللقب المحلي.



وأشارت صحيفة Sport الإسبانية أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يدرس بشكل جدي استمرار منافسات الليجا بدون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا وعقب انتهاء فترة الحجر الطبي على لاعبي ريال مدريد.





وتحدثت الصحيفة الإسبانية عن هوية بطل الدوري وفقا لما تنص المادة 188 من أن اللوائح تعطي الحق والصلاحيات الكاملة للاتحاد الإسباني، في اتخاذ كافة القرارات في هذا الموقف مثل إلغاء المسابقة وتحديد هوية البطل.





وتنص لوائح رابطة أندية الدوري الإسباني على أن يكون تحديد هوية الفائز مرتبطاً بشكل كبير بقرارات الاتحاد الإسباني، ويأتي بعده موافقة الرابطة على الاقتراحات المقدمة.





وتتضمن الاقتراحات المحتملة أن يتم اعتماد جدول الدوري الاسباني على وضعه الحالي وبالتالي تتويج برشلونة الذي يتصدر الترتيب باللقب المحلي، مع مراعاة وضعية الوصيف للفريق المتصدر، ونتائج مباراتهما معاً في الدوري هذا الموسم.





وأشارت تليجراف إلى أن المقترح الآخر سيكون إقامة مباراة فاصلة على لقب الليجا الإسبانية بين المتصدر برشلونة والوصيف ريال مدريد والفائز يحصل على لقب النسخة الحالية من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم، في حالة إذا كان الفارق بين الفريقين لا يتجاوز الثلاث نقاط..





وتحدثت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة رفض المقترحين الأول والثاني فإن خافيير تيباس رئيس الاتحاد الإسباني، سيُصدر القرار النهائي بنفسه، كونه صاحب الكلمة العليا وفقاً لـ الوائح.