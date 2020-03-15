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شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

الأحد 15/مارس/2020 - 07:20 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا مهما بشأن حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، مشيرة إلى أن البلاد يسودها طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

وحذرت الأرصاد الجوية من ظاهرة الشبورة المائية التي تصل لحد الضباب على بعض المناطق وتتعرض لها الطرق السريعة نهارا، مما تعيق رؤية السائقين أثناء القيادة، ناصحة بتوخي الحذر وإتباع تعاليم المرور ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.

وقالت الأرصاد الجوية "يسود الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا مع شبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة".

وعن حالة الطقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما في جنوب الصعيد يكون مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 14 23
شبين الكوم 13 22
طنطا 13 22
دمنهور 13 21
الإسكندرية 14 22
بلطيم 14 21
مطروح 14 18
السلوم 13 21
سيوة 10 24
بورسعيد 13 19
دمياط 12 19
الزقازيق 14 23
الإسماعيلية 13 25
السويس 12 24
العريش 12 22
رفح 11 21
رأس سدر 16 20
نخل 13 24
نويبع 18 23
طابا 13 24
كاترين 08 20
الطور 18 24
شرم الشيخ 17 24
الغردقة 17 25
مرسى علم 17 26
الغيوم 13 24
بني سويف 13 23
المنيا 13 23
أسيوط 13 25
سوهاج 14 26
قنا 14 25
الأقصر 15 27
أسوان 17 28
أبو سمبل 16 28
الوادي الجديد 16 27
شلاتين 21 28
أبو رماد 20 27
حلايب 20 27
رأس حدربة 19 26
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