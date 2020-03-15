محبو رامي صبري يحضرون لمفاجأة أغنية جديدة له في عيد ميلاده

عبر محبو الفنان رامي صبري، عن حبهم الشديد له في عيد ميلاده، واصفين له بأنه مثلهم الأعلى ويفتخرون بكل ما يقدمه من فنه الراقي المتميز.

وكشف عدد من محبي صبري، عن تحضيرهم لأغنية جديدة بعنوان "حبيبنا ونجم الملايين" إهداءً منهم له بمناسبة عيد ميلاده الموافق اليوم 15 مارس.





وأشاروا إلى أن هذه الأغنية سوف تكون مفاجأة لكينج الاحساس رامي صبري.





وفي سياق أخر قدم "صبري" العديد من الأعمال الغنائية منها حبيبي الأولاني، وأنا معاه، غمضت عيني، أجمل ليالي عمري، الراجل، بحبك، يارب، وجه كريم، مش أنا، برتاح، تعالي، مش فاكر ليك، جوايا هتعيش، أهد الدنيا.





وحصل "صبري" على عدة جوائز خلال مسيرته الغنائية منها جائزة "الدير جيست" في عام 2008 كأفضل مطرب بالوطن العربي.





وحققت الأغنية التي قام "صبري" بطرحها يوم 13 فبراير الماضي "حياتي مش تمام" 4 مليون و420 ألف مشاهدة.