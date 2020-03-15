خاص - كيف عبر بعض الفنانون من خلال "الفجر الفني" عن حبهم لشعبان عبد الرحيم في ذكرى ميلاده؟





- عماد كمال

وجه إليه الفنان عماد كمال بعض الكلمات المؤثرة قائلا للراحل: "رحمه الله عليك يا عم شعبان يا راجل يا طيب يا جدع يا أبو الكرم والخير كله، مش هنسي روحك وطيبة قلبك اللي دايمًا كانت موجودة في كل مكان بتتواجد فيه.



وتابع "كمال" قائلًا: "أنا بحب كل أغانيه وكان بيمثلي البساطة والتواضع والروح الحلوة".



- عمرو المصري

ووجه الشاعر عمر المصري للراحل، بعض الكلمات المعبرة التي تصف مدى حبه وإفتقاده لشعبان عبد الرحيم له قائلا: "ربنا يرحمه فنان كبير ومحترم ومحبوب، وأنا بحبه جدًا وليه أغاني كتير حلوة".



وتابع "المصري" قائلًا: "هو بالنسبالي مثال النجاح بفنه المختلف".



وأضاف في كلمة لأبناء شعبان عبد الرحيم، قائلًا: "البركة في أولاده يكملوا المسيرة من بعده".



عمرو عبد العزيز

وجه الفنان عمرو عبد العزيز، بعض الكلمات المؤثرة له قائلًا: "الله يرحمه ويحسن إليه، كان طيب جدًا وقلبه أبيض ومن أبسط الناس اللي ممكن تقابلهم فى حياتك.





وتابع "عبد العزيز"، قائلًا: "كنت بحب حبه لأبنائه ووفائه لمراته الله يرحمها".



كريم سرور

عبر الفنان كريم سرور، عن حبه الشديد له قائلا: شعبان عبد الرحيم بالنسبالى هو أكتر ثقافة مختلفة حبيناها وحسينا انها مننا.



وتابع "سرور" قائلا: الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة.



أحمد الحبشي

وجه إليه الفنان رسالة مؤثرة قائلًا: "حبيبى يا شعبولا يا مصرى يا جدع يا أصيل عيد ميلادك في الجنة ان شاء الله".



وتابع "الحبشي" قائلًا: "كنت دايمًا مميز وجدع وصاحب لون خاص بيك".









مطرب شعبي عرف بأغنية "هبطل السجاير" ولمع صيته من خلال أغنية "أنا بكره إسرائيل" والتي استوحاها من أحداث الانتفاضة الفلسطينية وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل "قاسم عبد الرحيم حسن موسى" الشهير بإسم "شعبان عبد الرحيم" في الوسط الفني وذلك لتزامن ولادته مع حلول شهر "شعبان".وكان لشعبان عبد الرحيم الكثير من المحبين من الوسط الفني ومن الجمهور ولم ينساه أحد بعد وفاته وظل حي في قلوب الملايين.وعبر بعض الفنانين من خلال "الفجر الفني" عن حبهم الشديد للفنان الراحل موجهين له بعض الرسائل والكلمات المؤثرة في ذكرى ميلاده