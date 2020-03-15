بعد توقف الدوريات العالمية.. مشاركة رونالدينهو في دوري السجون تخطف الأنظار



"الذهب الذي لا يصدأ" خير مقولة تُطبق على ما فعله الأسطورة البرازيلية رونالدينهو أثناء قضاءه فترة عقوبته في سجون الباراجواي.





حبس رونالدينيو في باراجواي



وكانت الأجهزة الأمنية لدى دولة باراجواي قد ألقت القبض على رونالدينيو أسطورة كرة القدم البرازيلي ولاعب برشلونة الإسباني السابق، بسبب محاولته دخول البلاد باستخدام جواز سفر مزور وهوا الأمر الذي أزعج كثيراً من عشاق الساحر حول العالم ممن تمتعوا بفنونه ومهاراته داخل المستطيل الأخضر سواء مع الفريق الكتالوني أو مع ميلان الإيطالي فضلا عن فترات التألق الكبيرة مع منتخب السامبا البرازيلية.





رونالدينهو يتألق في دوري كرة القدم بالسجون



وعلى الرغم من قضاء الأسطورة البرازيلية لفترة سجن صعبه إلا أنها لم تمنعه عن مواصلة عزفه ألحان كرة القدم الخاصة به حيث أقيمت فعاليات بطولة دوري كرة القدم بسجون الباراجواي التي شهدت تألق لافت للنظر من قبل رونالدينيو.





النجم البرازيلي رونالدينيو ساهم في فوز فريقه بنهائي البطولة المخصصة للسجناء بنتيجة 11-2، حيث ساهم أسطورة برشلونة السابق في الفوز الكبير بتسجيله 5 أهداف وصنعه 6 تمريرات حاسمة.