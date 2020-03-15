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مانشستر سيتي وساوثهامبتون يسخران من تأجيل الدوري الإنجليزي

الأحد 15/مارس/2020 - 05:53 ص
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مانشستر سيتي وساوثهامبتون
مانشستر سيتي وساوثهامبتون
محمد الدمتناوي
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سخر كل من فريق مانشستر سيتي وساوثهامبتون، من تأجيل بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والنشاط الرياضي في إنجلترا، عبر حسابهما على تويتر.


وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن تأجيل كل مباريات البطولة، حتى 4 إبريل المقبل، بسبب زيادة إنتشار فيروس كورونا.


حيث نشر فريق مانشستر سيتي عبر حسابه على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا:" عليكم تخيل إعادة المباراة، نقطة حاسمة في الطريق بعد الظروف التي مررنا بها، انتبهوا يا رفاق".


ورد فريق ساوثهامبتون عبر حسابه الشخصي على حساب مانشستر سيتي قائلًا: "شكرًا على اللعبة لقد انتهت، يا سيتي".


وكان الفريقين قد لعبا معًا عبر حساب الناديين لعبة XO وهي لعبة تُشبه قواعد PUZZLE أو وضع الأشكال في نصابها الصحيح
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