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ما هي حقيقة وقاة جيرفينيو بكورونا؟

الأحد 15/مارس/2020 - 05:51 ص
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جيرفينيو
جيرفينيو
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن بعض الأنباء انتشرت مؤخرًا حول حقيقة وفاة الإيفواري جيرفينيو بسبب إصابته بفيروس كوفيد - 19 والمعروف بفيروس كورونا واثارت ضجة واسعة عبر مواقغ التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، في حين لم يؤكد أي تقرير حقيقة وفاة النجم الإيفواري حتى كتابة هذه السطور.

وذكرت التقارير الصحيفة أن إدارة بارما الإيطالي كانت قد عاقبت جرفينيو بغرامة مالية وهذا بعد أن إعتذر عن الإنتقال لنادي السد القطري في فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة.

وذكرت تقارير صحفية عالمية أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.

وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول المغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن أهم الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.

وأكدت التقارير الصحفية أنه في أمريكا الجنوبية مازالت بطولات كرة القدم مستمرة في البرازيل والأرجنتين وبلدان أخرى ونفس الأمر بالنسبة إلى المكسيك.

ونوهت التقارير الصحفية أنه مازالت كرة القدم مستمرة في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والسودان والإمارات وقطر وعُمان والبحرين وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في معظم الدول الأفريقية
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