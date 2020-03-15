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3 توقفات في الدوري المصري هذا الموسم آخرهم بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 05:50 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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قبل عدة أيام قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات الخميس الماضي، ثم مباريات السبت والأحد، بسبب العاصفة وموجة التقلبات الجوية التي ضربت مصر، في حين أن معظم دول العالم قررت إيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا.


ليأتي أمس السبت مجلس وزراء مصر ويعلن إيقاف النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين، بسبب فيروس كورونا للحد من انتشاره ومنعًا للتجمعات التي تساعد على تفشيه.


الدوري المصري هذا الموسم 2019-2020 كان قد توقف مرتين قبل ذلك، الأولى من 6 أكتوبر 2019 وحتى الـ17من الشهر ذاته، بسبب ارتباط المنتخبين الأول والاولمبي بعدد من المباريات الودية.


ثم عادت المنافسات مرة أخرى، وتوقفت مرة أخرى من 22 أكتوبر 2019 وحتى 23 نوفمبر، بسبب إستضافة مصر لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عام
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