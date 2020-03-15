بعد تعليق النشاط الرياضي.. مؤجلات الزمالك ببطولة الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، امس، السبت، عن تعليق نشاط كرة القدم المصرية لمدة 15 يوم، وأصدر الجبلاية بيان رسمي جاء كالأتي :









بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.





لذلك تم تأجيل مباريات نادي الزمالك والتي كان مقرر لعبها فى الفترة القادمة وهى :





الزمالك ضد مصر المقاصة والذى كان مقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 19 مارس ضمن مباريات الجولة ال 19 من الدوري المصري .