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تعرف على تعليقات الجمهور لحمو بيكا بعد إصابته بوعكة صحية

الأحد 15/مارس/2020 - 06:56 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشر مطرب المهرجانات الشعبي "حمو بيكا" صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر "بيكا" في هذه الصورة بإحدى الغرف بالمستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتلقى "بيكا" العديد من التعليقات من قبل جمهوره داعيين له بالشفاء العاجل ومنهم أحد المتابعين قائلًا: "ربنا يشفيك يا بيكا يا ملك المهرجانات ويعافيك قريب يارب".

وأردف أخر قائلًا: "ألف سلامة عليك يا عظمة الفن يلا قوم وارجعلنا تاني أقوى من الأول".

وفي سياق ’خر نشر "بيكا" مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك".

وظهر "بيكا" في هذا الفيديو برفقة الفنان "حمادة هلال" معلنًا عن عمل يجمعه معه قائلا: "إحنا مش هنتكلم بس انتم هتسمعوا اللي جاي خير أقوى تراك هيهز الوطن العربي بحكمك يارب بحبكم".


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