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بعد تعليق النشاط الرياضي.. مؤجلات النادي الأهلي

الأحد 15/مارس/2020 - 05:12 ص
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الاهلي
الاهلي
محمد جمال
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن تعليق نشاط كرة القدم المصرية لمدة 15 يوم، وجاء بيان الاتحاد كالأتى :


بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.


لذلك تم تأجيل مباريات النادي الأهلي والتي كان مقرر لعبها فى الفترة القادمة وهى :


الانتاج الحربي ضد النادي الأهلي والذى كان مقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 18 مارس ضمن مباريات الجولة ال 19 من الدوري.


الأهلي ضد أسوان والذى كان من المقرر إقامتها يوم 21 مارس ضمن مباريات الجولة ال 20 من بطولة الدوري المصري.
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