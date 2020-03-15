بعد تعليق النشاط الرياضي.. مؤجلات النادي الأهلي







أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن تعليق نشاط كرة القدم المصرية لمدة 15 يوم، وجاء بيان الاتحاد كالأتى :





بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.





لذلك تم تأجيل مباريات النادي الأهلي والتي كان مقرر لعبها فى الفترة القادمة وهى :





الانتاج الحربي ضد النادي الأهلي والذى كان مقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 18 مارس ضمن مباريات الجولة ال 19 من الدوري.