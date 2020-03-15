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بالمواعيد.. الدوريات التي لم تتعرض للتأجيل في أوروبا

الأحد 15/مارس/2020 - 05:11 ص
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ارشيفية
ارشيفية
علي ماهر حلمي
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قررت عدد من الدول الأوربية وقف جميع نشاطتها الرياضية لمدة أسبوعين خوفا من انتشار فيروس كورونا حيث قررت الرابطة الإنجليزية تأجيل بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لمدة أسبوعين بالإضافة إلى رابطة الدوري الاسباني و الدوري الإيطالي الممتاز والدوري الفرنسي الممتاز.


بينما فضلت بعض الدول الأوربية عدم تأجيل دورياتها مثل الدوري التركي الممتاز الذي تلعب هذا الأسبوع منافسات الجولة السادسة والعشرون حيث يواجه نادي بيشكتاش المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني نظيره نادي جالتا سراي اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس الدولي بمدينة اسطنبول.


وتجرى هذا الأسبوع منافسات بطولة الدوري الروسي الممتاز حيث من المقرر أن يواجه نادي سسكا موسكو نظيره نادي اوفا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الروسي الممتاز.


يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم فضل تأجيل بطولة الدوري المصري الممتاز لمدة أسبوعين خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد.
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