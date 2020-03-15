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"خليك بالبيت".. هكذا حذرت نوال الزغبي جمهورها من فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 06:42 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الفنانة نزال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت "الزغبي'' في هذه الصورة مرتدية بلوزة من اللون الأبيض وبنطال مع جاكت من نفس التصميم مع تصفيفها لشعرها بطريقة جذابة وارتدائها كمامة.

وكتبت "الزغبي" على هذه الصورة قائلة: خليك بالبيت، في نصيحة منها للوقاية من فيروس كورونا.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "حاضر يا ملكة، بحبك جدًا ربنا يعافينا يارب من المرض ده قلق شعوب بحالها".

يذكر أن نوال الزغبي، قدمت عدة أغانٍ منها "جوا قلبه، مية وجع، أيام صعبة، مش خايفة، صبح صبح، كدة باي، مش مسامحة، صوت الهدوء، ليك وحشة، غازلني، اللي براسي عملته".

حصلت نوال خلال مسيرتها الغنائية على عدة جوائز منها جائزة "الموريكس دور"، وجائزة أول مطربة عربية، وجائزة الموسيقى العربية، كما حصلت أيضا على درع تكريمي من رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأمريكية، وتزوجت من إيلي أديب، وأنجبا ثلاث أبناء، ولكنهما انفصلا في 25 أغسطس 2008.



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