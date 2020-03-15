تعرف على الصفات التي ورثها كريم فهمي من والدته (فيديو)







وأضاف "كريم": " وواخد من مامتي وحمة حمرا ومشيتها، وواخد من شخصيتها قلة كلامها وهدوئها في قراية الناس ودي أحمد مش واخدها من مامتي طبعًا.





وتابع: "أخدت من أمي حاجات في الشخصية وحاجات في الشكل"، قائلًا لجمهوره: "انتو بردو سجلوا فيديو بتقولوا فيه الشبه بينكم وبين مامتكم".



وعلق الفنان أحمد العوضي، عليه قائلًا: "ربنا يخليهالك يا كيمو، فيما بادله "فهمي" التعليق قائلًا: "حبيبي يا صاحبي".



وعلق أحد المتابعين قائلا: "إنت أحلى وأجمل شخصية بالكون يا رائع بحبك قوي".



يذكر أن "كريم" عشق التمثيل منذ صغره، وقام بدعم موهبته وترك مجال تخرجه بطب الأسنان واتجه نحو التمثيل.



وشارك "كريم" في العديد من الأعمال التليفزونية منها أمر واقع، الحساب يجمع، إختيار إجباري، حالة عشق، عرض خاص، حكايات بنات، رشيد عارف أسرار، إمبراطورية مين.



وقدم "كريم" عدة أفلام منها سكر مر، هاتولي راجل، زنقة ستات، قلب أمه، ساعة رضا، حسن وبقلظ، علي بابا، إضافة إلى مشاركته في تأليف بعض الأعمال منها مستر أند مسز عويس، سك على أخواتك، زنقة ستات، حسن وبقلظ.







نشر الفنان كريم فهمي فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يتحدث عن أبرز الصفات التي اكتسبها من والدته قائلًا: "على مستوى الشكل أنا شبه مامتي في حاجات كتيرة مثلا صوابع الإيد إحنا الاتنين صغيرة وتخينة ومامتي واخدها عن جدتي".