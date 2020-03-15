أحمد كرارة لـ"الفجر الفني": اللبنانيين مبوسطين بـ"بنت الجيران".. وأنا من مستمعي المهرجانات الشعبية









أبدى الفنان أحمد كرارة، إعجابه بالمهرجانات الشعبية ورفضه الشديد لقرار منعها، لأنها فن مثل غيرها بحد وصفه.وكشف "كرارة" لـ'الفجر الفني': عن أنه من مستمعي المهرجانات الشعبية قائلًا: "أنا بسمع كل ألوان الفن والمهرجانات الشعبية في منها الكويس وفي اللي لازم يتمنع ولكن مينفعش أنزل قرار بمنع المهرجانات الشعبية بصفة عامة".وأشار "كرارة" إلى أن مهرجان "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال عمل جيد والجمهور بكل طبقاته أعجب به، مضيفًا: "أنا كنت بصور في لبنان وناس من طبقات عالية كانوا مشغلين "بنت الجيران"، ومبسوطين بيها".يشار إلى أن أحمد كرارة يعيش حالة من النشاط الفني حاليًا، حيث إنه يخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل"حب عمري"، وهو ينتمي إلى المسلسلات الرومانسية المليئة بالأحداث المشوقة، ومن بطولة هيثم شاكر و سهر الصايغ ومنة فضالي وأحمد كرارة وأماني كمال ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج عبدالعزيز حشاد.كما يواصل "كرارة" تصوير مشاهده الخاصة في مسلسل "حكايات بنات 4"، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، والمسلسل من بطولة "ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هبة عبد الحليم، هاجر أحمد، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، محمد إبراهيم، ومن إخراج مصطفي أبو سيف.ويذكر أن آخر أعمال أحمد كرارة مسلسل "بلا دليل"، الذي تدور أحداثه حول الإثارة والغموض، والمسلسل من بطولة"درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، أشرف زكي، محمد لطفي"، وتأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.