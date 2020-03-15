جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة وفاق سطيف ضد شبيبة القبائل

جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 15 - 3 - 2020، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.



ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري "الجولة الـ22"



وفاق سطيف ضد شبيبة القبائل، تقام المباراة في تمام الساعة 1:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و2:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و3:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 1.



النادي القسنطيني ضد إتحاد بسكرة، تقام المباراة في تمام الساعة 1:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و2:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و3:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.



شبيبة الساورة ضد شباب أهلي بوعريج، تقام المباراة في تمام الساعة 1:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و2:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و3:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.