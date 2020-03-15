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جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة وفاق سطيف ضد شبيبة القبائل

الأحد 15/مارس/2020 - 04:55 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 15 - 3 - 2020، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري "الجولة الـ22"

وفاق سطيف ضد شبيبة القبائل، تقام المباراة في تمام الساعة 1:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و2:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و3:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 1.

النادي القسنطيني ضد إتحاد بسكرة، تقام المباراة في تمام الساعة 1:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و2:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و3:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

شبيبة الساورة ضد شباب أهلي بوعريج، تقام المباراة في تمام الساعة 1:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و2:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و3:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
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