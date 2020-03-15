"الصحة العالمية" تزف بشرة خير بشأن كورونا

قال الدكتور أمجد الخولي، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: إن هناك مؤشرات إيجابية خلال أسابيع خاصة بفيروس كورونا، ومن الممكن أن يكون هناك علاج لمرض كورونا، فالتجارب تتم ولا بد من الاستمرار حتى آخر مرحلة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" أن الوباء ينتشر بسرعة واليوم، أصبحت أوروبا هي بؤرة المرض، بدلا من الصين صاحبة المرض، لافتًا إلى أن أن هناك 500 ألف شخص يموتون من الأنفلونزا سنويا، ومعدلات الوفيات في كورونا من 2 لـ 3% زيادة عن الأنفلونزا.

وأشار إلى أن هناك دول تمكنت من الحد من انتشار الفيروس، وعلى دول العالم وقف زحف للفيروس داخل الدول.





وأكد أن هناك بعض "الوطاويط" تحمل نفس الصيغة الجينية للفيروس، ولكن من المرجح أن هناك حيوان أوسطيا نشر هذا الفيروس، والأبحاث ما زالت تبحث عن الحيوان مصدر هذا الفيروس.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والاعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وأثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.

وقال رئيس الوزراء: كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء.





ونوه بأننا نتابع الموقف وعدد الإصابات محدودة بالمقارنة بما هو قائم على المستوى العالمي.



وشدد رئيس الوزراء على أننا نواجه الموضوع بمنتهى الوضوح والحسم في وقت مبكر، لأننا نتحدث عن عدد الطلاب في المدارس يبلغ نحو 22 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي و3 ملايين طالب في الجامعات وهو ما تمثل نسبته 25% من إجمالي عدد أفراد الشعب المصري، ما استدعى اتخاذ قرار بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس؛ حفاظا على أرواح وصحة أولادنا، ولمنع عملية الاختلاط.

