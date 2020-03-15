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خاص - بهاء سلطان لـ"الفجر الفني": السوشيال ميديا تساعد في نجاح الفنان.. ولا أفكر باقتحام مجال التمثيل

الأحد 15/مارس/2020 - 05:29 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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أبدى الفنان بهاء سلطان، رأيه في السوشيال ميديا ومساهمتها في نجاح الفنانين والمطربين، قائلًا: "السوشيال ميديا طبعًا مهمة وبتنتشر بشكل سريع ومهمة لأي شخص موهوب وبتساعده على النجاح".

وأكد "سلطان" في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" صعوبة تفكيره في اقتحام مجال التمثيل قائلًا: "موضوع التمثيل صعب، وأـنا لا أهتم بهذا المجال.

يذكر أن "سلطان" تم اكتشافه من قبل الملحن "مصطفى كامل" وعرضه على المنتج "نصر محروس" الذي أنتج له أولى أغنياته "احلف".

وقدم ''سلطان" العديد من الأعمال الغنائية منها الواد قلبه بيوجعوا، قوم اقف، يااللي ماشي، كان زمان، ومالنا، بدعي يارب، يا ترى، انزل، تعالى، فينا نغير، اللي في عيني في عينك، على بيحصلي، انا مش معاهم، انتي الغالية يا بلادي، عيونك، وبناقص حياتك معاك.

وشارك "سلطان" في غناء بعضا من تتر الأعمال الفنية منها ابن حلال، الكيف، فوق السحاب، سوق الخضار، خرم إبرة، مزاج الخير، دوران شبرا، ولد الغلابة.


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