متحدث "مياه الشرب": حجم الأمطار يصل لنصف مليار متر مكعب

قال محمد صلاح، المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الأمطار التي شهدتها مصر أعلى من قدرة شبكات الصرف.





وأضاف "مكي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" الذي يعرض عبر فضائية "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلي، أمس السبت، أن مصر من الدول التي لم نتعود على هذه الكمية من الأمطار، موضحا أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.





وتابع المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: "حجم شبكات الصرف الصحي تصل إلى 45 ألف متر شبكات تغطى الجمهورية، وتستقبل 14 مليون متر مكعب.. ومصر استقبلت نصف مليار متر مكعب خلال الفترة الأيام الماضية".





وأشار إلى أن الشبكة بدأت في تطهير الصرف الصحي لاستقبال كمية كبيرة من الأمطار، ولكن الكمية كانت مهولة، وتم نشر على أرجاء الجمهورية نشر سيارات الشفط لشفط المياه، وتفريغها في شبكات الصرف الصحي.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، 12 مارس يوم الامطار، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.









وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادي ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.





يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من هذه الحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من 12 مارس، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.