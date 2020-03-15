حملة جديدة لدعم حق مصر في مياه النيل بأمريكا (فيديو)

قال أمجد مكي أحد المسئولين بالحملة الإلكترونية لدعم حقوق مصر المائية: إن الهدف من الحملة إيصال رسالة بأننا نمثل 100 مليون مصر في أمريكا.





ولفت إلى أن أفراد الجالية موجودين في أماكن حساسة سواء كانت طبية أو علمية أوغيرها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" الذي يعرض عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلي، أمس السبت، أن الحملة بدأت ونحاول ضم أكبر عدد ممكن من الجيل الثاني والثالث إليها، والذين شاركوا في مؤتمرات الشباب بمصر.





وأشار إلى أنه سيتم تنظيم وقفة أمام البيت الأبيض، هدفها توجيه الشكر للإدارة الامريكية والبنك الدولي على دعمهما لحق مصر فى مياه النيل، والوصول لاتفاق شامل مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، ومطالبتهما باستمرار الجهود مع إثيوبيا والسودان للتوقيع على اتفاق يضمن حقوق مصر.

وأكد أن هدف الوقفة أيضا توجيه رسالة تضامن مع الموقف المصرى في قضية سد النهضة، وحث الإدارة الأمريكية على بذلك المزيد من الجهد لدعم المفاوضات وحماية حقوق مصر المائية.



ومن ناحيتها ثمنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق الجالية المصرية بالولايات المتحدة، حملة إلكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأمريكية على بذل الجهود بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل، واستعداداهم لتنظيم تظاهرة أمام البيت الأبيض غدا الأحد.



وأضافت الوزيرة حول هذه المبادرة أن هذا ليس بغريب على المصريين بالخارج، موضحة أن المصريين بالخارج لديهم روح من الولاء والانتماء لوطنهم الأم، مهما طالت سنوات تواجدهم بالخارج، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج لن ولم يتأخروا في دعم وطنهم.



وشهدت مفاوضات سد النهضة تعثرًا في اللحظات الأخيرة، بعد إعلان إثيوبيا تغيبها عن الجولة الأخيرة لمفاوضات واشنطن التى كان مقررًا لها يومى 27 و28 فبراير الماضي.





وأكد سامح شكري، وزير الخارجية أن مصر أكدت أن سياستها الخارجية مبنية على مبادئ دون الانتهازية أو التآمر على أحد، وتسعى دائما للمشاركة والتعاون في إطار السعي لخلق أطر مفيدة للشعب المصرى والشركاء.





ونوه بأن الاتفاق الأمريكي يوفر مكاسب عديدة لإثيوبيا من توظيف كامل لسد النهضة لتحقيق الغرض التنموى وتوليد الكهرباء بكفاءة عالية، ويهدف للتعاون بين الدول الثلاث، مضيفًا:” علينا أن نتعامل مع مماطلة الجانب الإثيوبى بالشفافية وتوضيح الأمور”.

