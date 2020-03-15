ساندي تطل على جمهورها بـ"إنستجرام" من داخل إحدى صالات الألعاب (صورة)













نشرت الفنانة ساندي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "ساندي" في هذه الصورة وهي في إحدى صالات الألعاب مرتدية بنطالًا جينز مع بلوزة من اللون الفوشيا، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها حاملة بيدها كرة.وكتبت "ساندي" على هذه الصورة ممازحة جمهورها قائلة: "بعد قرار وقف الدراسة أسبوعين الطلاب".وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "ساندي إحنا أصلًا مكناش بنروح مدارس وانفصلنا".'ساندي" مطربة مصرية قدمت العديد من الأعمال الغنائية منها لسة صغيرة، كل ما أقرب، حلوة جدا، قد التحدي، أحسن من كتير، حب.وشاركت "ساندي" في عدة أعمال فنية منها عيش حياتك، خطة جيمي.