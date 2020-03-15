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خرهم رئيس الاتحاد الصربي.. مسئولون رياضيون تعرضوا للإصابة بفيروس "كورونا"

الأحد 15/مارس/2020 - 03:34 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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أصاب فيروس كورونا المستجد COVID – 19 عدد من المسئولين الرياضيين خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إنتشار الفيروس القاتل في العديد من دول العالم وتسجيله رقما قياسيا في عدد الإصابات والوفيات خلال فترة زمنية قصيرة، جعلت منظمة الصحة العالمية تُصنفه وباءً عالميًا.


وكنا تطرقنا في تقرير سابق لأبرز الرياضيين ونجوم كرة القدم الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، ونرصد في هذا التقرير أبرز المسئولين الرياضيين والإداريين الذين أصابهم الفيروس المستجد:-


- رئيس نادي أولمبياكوس:

مالك ناديى نوتنجهام فورست الإنجليزي وأولمبياكوس اليونانى، إيفانجيلوس ماريناكيس، يأتي على رأس قائمة أبرز المسئولين الرياضيين المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن إصابته بالفيروس قبل أيام قليلة وتم وضعه في الحجر الصحي، كما تم إجراء فحوصات طبية كاملة للأشخاص الذين اختلطوا به.
- مدير نادي ليجانيس الإسباني:


أعلن نادي ليجانيس الإسباني، إصابة مديره الرياضي مارتين أورتيجا بـفيروس كورونا، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بالفيروس، حيث جاءت نتيجة التحليل الخاصة به إيجابية وتم وضعه بالحجر الصحي، كما قرر النادي عزل كل من تعامل معه بشكل مباشر لمدة اسبوعين.


- نائب رئيس فلامنجو البرازيلي:

تأكد إصابة ماوريسيو جوميز دي ماتوس نائب رئيس نادي فلامنجو البرازيلي، بفيروس كورونا، ومعه أيضًا مسئول التسويق بالنادي البرازيلي، حيث جاءت نتائج التحاليل الخاصة بهما إيجابية، بعدما ظهرت عليهما أعراض المرض.


وحضر الثنائي البرازيلي مباراة الكلاسيكو الإسباني مطلع مارس الحالي، واجتمعوا ببعض المسئولين في ناديي الريال وبرشلونة أبرزهم فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، وأبيدال المدير الرياضي للبرسا، مما آثار الشكوك حول الاشتباه في إصابتهما ايضًا بالفيروس المميت.


- رئيس الإتحاد الصربي:

أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم، في بيان رسمي، إصابة رئيسه سلافيسا كوكيزا، بفيروس كورونا المستجد، حيث جاءت نتائج التحاليل الخاصة به إيجابية بعدما ظهرت عليه أعراض المرض، ويخضع حاليًا للعزل والمتابعة الطبية.
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