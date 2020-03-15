خرهم رئيس الاتحاد الصربي.. مسئولون رياضيون تعرضوا للإصابة بفيروس "كورونا"





- نائب رئيس فلامنجو البرازيلي:



تأكد إصابة ماوريسيو جوميز دي ماتوس نائب رئيس نادي فلامنجو البرازيلي، بفيروس كورونا، ومعه أيضًا مسئول التسويق بالنادي البرازيلي، حيث جاءت نتائج التحاليل الخاصة بهما إيجابية، بعدما ظهرت عليهما أعراض المرض.





وحضر الثنائي البرازيلي مباراة الكلاسيكو الإسباني مطلع مارس الحالي، واجتمعوا ببعض المسئولين في ناديي الريال وبرشلونة أبرزهم فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، وأبيدال المدير الرياضي للبرسا، مما آثار الشكوك حول الاشتباه في إصابتهما ايضًا بالفيروس المميت.