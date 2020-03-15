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صلاح أمين: كنت إتمني اللعب فى الزمالك ووائل جمعة أصعب مدافع واجهته

الأحد 15/مارس/2020 - 03:30 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف صلاح أمين لاعب نادي مصر المقاصة، عن مفاوضات النادي الأهلي والزمالك خلال السنوات الماضية والتى لم تكتمل.

وقال صلاح أمين، مهاجم فريق نادي مصر المقاصة، إن وائل جمعة اصعب مدافع لعب أمامه طوال مسيرته الكروية.

وأكد صلاح أمين في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تلقيت عروض انضمام للأهلي والزمالك أكثر من مرة، ولكنني كنت أتمني اللعب لصفوف الزمالك من سنوات طويلة"

وتابع: "حسام البدري وسيد عبد الحفيظ طلباني للانضمام للأهلي وأنا لاعب في صفوف القناة لكن الإسماعيلي أنهي الأمور بشكل أسرع وأي لاعب في الدوري لم يلعب لصفوف الإسماعيلي سيندم"

وأضاف: " لم ياتي منتخب مثل الجيل الذي تواجد مع حسن شحاتة في قوته في كل المراكز و كنت أتمني المشاركة مع المنتخب وتحقيق البطولات"
وأتم: "تعرضت للإصابة في أول مباراة ودية في الرباط الصليبي، وتحاملت علي نفسي أثناء الإصابة وكان تركيزي في اللعب فقط وبكيت في ملعب المباراة"
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