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المفتي السابق: الرسول أمرنا بالحجر الصحي (فيديو)

الأحد 15/مارس/2020 - 05:07 ص
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علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، إن الرسول "ص" أمرنا بالحجر الصحي، وذلك عندما جاء طعون "عموس" وهذه مدينة في الشام.

وأضاف مفتي الديار الأسبق خلال لقاءه ببرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل، أمس السبت:" أبوعبيد بن الجراح قال سمعت الرسول "ص" يقول "إذا سمعتم به في أرض قوما فلا تدخلوا عليه، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها" فهذا ينطبق للعزل من الناحية وعدم انتقال الفيروس من ناحية أخري".

وتابع جمعة: "وهناك تصنيف الأمراض ومنها التصنيف الوبائي فقد يكون بسيط وقد يكون شديد مثل الكوليرا أو الإيبولا والإيدز والسارس وكورونا".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والإعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وأثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس "كورونا المستجد"، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.

وقال رئيس الوزراء: "كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة، والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء"، مؤكدًا أننا نتابع الموقف وعدد الإصابات محدودة بالمقارنة بما هو قائم على المستوى العالمي.

وشدد رئيس الوزراء على أننا نواجه الموضوع بمنتهى الوضوح والحسم في وقت مبكر، لأننا نتحدث عن عدد الطلاب في المدارس يبلغ نحو 22 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي و3 ملايين طالب في الجامعات وهو ما تمثل نسبته 25% من إجمالي عدد أفراد الشعب المصري، وهو ما استدعى اتخاذ قرار بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس؛ حفاظا على أرواح وصحة أولادنا، ولمنع عملية الاختلاط.
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