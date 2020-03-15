رأي المفتي السابق في منع صلاة الجمعة بالمسجد (فيديو)

قال الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، إن المصافحة سنة وتسقط بالضرر، وصلاة الجمعة فريضة وتسقط للضرر.





وأضاف "جمعة" خلال لقاءه ببرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل، أمس السبت:" جاء في الفقه لا يجوز أن يتخلف عن صلاة الجمعة إلا لخوفًا أو عذر"، وعندما الشرطين سار الواجب جائز، وإذا اتخذت الدولة القرار بمنع صلاة الجمعة في هذا التوقيت فهذا جائز".





وتابع مفتي الديار الأسبق: "كل المذاهب الفقهية تقر هذا الكلام، والحكيم الذي يريد الاستباق حتى لا يقع الناس في الحرج والمرض وتعرض الحياة لهذا البلاء وعند الإعلام من قبل الحكومة يحرم على الشخص الذهاب للمسجد، لأن الافتئات على الإمام حرام".





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والإعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.





وأشار رئيس الوزراء إلى أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020- 2021، وأثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس «كورونا المستجد»، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.





وقال رئيس الوزراء: "كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء"، مؤكدًا أننا نتابع الموقف وعدد الإصابات محدودة بالمقارنة بما هو قائم على المستوى العالمي.





وشدد رئيس الوزراء على أننا نواجه الموضوع بمنتهى الوضوح والحسم في وقت مبكر، لأننا نتحدث عن عدد الطلاب في المدارس يبلغ نحو 22 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي و3 ملايين طالب في الجامعات وهو ما تمثل نسبته 25% من إجمالي عدد أفراد الشعب المصري، وهو ما استدعى اتخاذ قرار بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس؛ حفاظا على أرواح وصحة أولادنا، ولمنع عملية الاختلاط.